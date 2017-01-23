Mardin Nusaybin'de iki grup arasında silahlı çatışma: 2 ölü, 9 yaralı (3)

VALİLİK AÇIKLADI: 2 ÖLÜ, 9 YARALI

Mardin Valiliği'nin yaptığı yazılı açıklamada Nusaybin İlçesi'nde, bugün akşam saatlerinde 2 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili 9 kişinin de yaralandığını duyurdu. Valilik açıklamasında, "23.01.2017 tarihinde saat 16.26'da Mardin ili Nusaybin ilçesi Selahattin Eyyübi Mahallesi'nde sivil vatandaşlar arasında silahlı ve bıçaklı kavga ihbarı alınmıştır. Olay yerine üç 112 ekibi yönlendirildi. Saat 16.30'da ilk ekibimiz olay yerine ulaştı. 5 yaralı, 1 EX 112 ambulansları ile Nusaybin Devlet Hastanesi'ne nakledildi. 5 yaralı kendi imkanı ile Nusaybin Devlet Hastanesi'ne başvurduğu bilgisi alındı. Olayda toplamda 9 kişi yaralanmış, 2 kişi EX olmuştur" denildi.

Valilik açıklamasında Mehmet Masum Kızmaz'ın olay yerinde, Orhan Deniz'in de yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği belirtilırken 6 kişinin hayati tehlikesinin olmadığı ve tedavisinin devam ettiği, 3 kişinin ise hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından taburcu edildiği belirtildi.

İki kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin de yaralandığı silahlı kavga ile ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.