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Mardin merkzeli 7 ilde FETÖ operasyonu: 12 gözaltı

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, () - MARDİN merkezli 7 ilde FETÖ/PDY'nin 'emniyet yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda, 12 kişi gözaltına alındı. Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Kanun...

Mardin merkzeli 7 ilde FETÖ operasyonu: 12 gözaltı

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, () - MARDİN merkezli 7 ilde FETÖ/PDY'nin 'emniyet yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda, 12 kişi gözaltına alındı.
Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevlerinden ihraç edilen 12 eski polis hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Kararın ardından İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Mardin merkezli Ankara, Konya, Kayseri, Adana, Amasya ve İstanbul'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda B.T, H.A., A.M.C., C.İ., H.B., S.D., S.B., S.A., S.E., O.Ö., Y.Ö. ve R.B. gözaltına alındı. Mardin Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdürüldüğü belirtildi. 

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