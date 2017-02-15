Mardin Kızıltepe'de göçük meydana gelen kuyuda 1 kişiyi kurtarma çalışması

MARDİN'in Kızıltepe İlçesi'nde bir mahalledeki boş bir alanda daha önce kazılan ve 70 metre derinliğinde, 5 metre genişliğinde olan kuyuda define aradığı belirtilen 2 kişinin indiği sırada göçük meydana gelmesi sonucu kuyuda bir kişi çıkarken, kuyunun altında kalan bir kişinin kurtarılması için çalışmalar sürüyor.Kıızıltepe İlçesi Koçhisar Mahallesi'ndeki boş bir arazide bulunan ve define avcılarının define bulmak için kazdığı kuyuya görgü tanıklarının ifadelerine göre, sabah saatlerinde 2 kişi bellerine bağladıkları iplerle indi. Yaklaşık 70 metre derinliğinde ve 5 metre genişliğinde olan kuyuya girenlerden biri, kuyunun içinde göçük meydana gelirken kendini son anda kuyudan çıkarmayı başarırken, bir kişinin ise kuyunun altında kaldığı belirtildi. Durumun polis ve itfaiyeye bildirilmesi üzerine bölgede kurtarma çalışması yapılırken, kuyunun altında su olduğu ve kuyudan ses gelmediği belirtildi. İş makinaları getirtilerek kuyunun giriş kısmı açılırken, kurtarma çalışmaların sürdüğü belirtildi.

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