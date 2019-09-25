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Mardin'in Suriye sınırına askeri sevkiyat

DİYARBAKIR'dan Mardin’de bulunan Suriye sınırındaki birliklere tank ve askeri araç sevkiyatı yapıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Mardin’de bulunan sınır birliklerine üzerinde tank ve askeri araçların bulunduğu konvoy ile sevkiyatı...

GÜVENLİK 24.09.2019, 23:36
Mardin'in Suriye sınırına askeri sevkiyat
DİYARBAKIR'dan Mardin’de bulunan Suriye sınırındaki birliklere tank ve askeri araç sevkiyatı yapıldı.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Mardin’de bulunan sınır birliklerine üzerinde tank ve askeri araçların bulunduğu konvoy ile sevkiyatı yapıldı. Gece saatlerinde güvenlik önlemleri eşliğinde ilerleyen askeri konvoy, havaalanı kavşağından ilerleyerek Mardin’e doğru hareket etti. Konvoyun Suriye ile sınırı bulunan Mardin’deki çeşitli birliklerde konuşlandırılacağı öğrenildi.

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