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Mardin'in Savur Belediyesi'ne operasyon, başkan gözaltına alındı, belediyeye Türk bayrağı asıldı

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, () - MARDİN Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen terör soruşturması kapsamında, evinde arama yapılan Savur Belediye Başkanı DBP'li Mehmet Aydın Alökmen'in de aralarında bulunduğu 5 kişi gözaltına...

Mardin'in Savur Belediyesi'ne operasyon, başkan gözaltına alındı, belediyeye Türk bayrağı asıldı

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, () - MARDİN Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen terör soruşturması kapsamında, evinde arama yapılan Savur Belediye Başkanı DBP'li Mehmet Aydın Alökmen'in de aralarında bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı. Operasyonu yapan güvenlik güçleri, arama sırasında Savur Belediye binasına Türk bayrağı astı.
Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Sulh Ceza Hakimliği'nden alınan arama kararı üzerine, bugün sabah saatlerinde Savur ilçe Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. Operasyon için geniş güvenlik önlemleri alınırken, Belediye binasına giriş ve çıkışlara izin verilmedi. Operasyon kapsamında DBP'li Savur Belediye Başkanı Mehmet Aydın Alökmen'in de aralarında bulunduğu 7 kişinin evlerinde de arama yapıldı. Başkan Alökmen'in de aralarında bulunduğu 5 kişi gözaltına alınırken, hakkında yakalama kararı bulunun 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.
Şüphelilerin Savur'a bağlı Yeşilalan, Yaylayanı, Kaplan köyleri ile Artuklu ilçesine bağlı Aran köyünde bulunan evlerinde yapılan aramada, örgütsel içerikli kitap, bazı dökümenler ve dijital materyallere el konulduğu belirtildi.
BELEDİYE BİNASINA TÜRK BAYRAĞI ASILDI
Eş zamanlı olarak yapılan operasyon sırasında şüphelilerin evleri ile birlikte Savur Belediyesi'nde de Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince arama yapıldı. Arama çalışmalarının devam ettiği sırada operasyona katılan güvenlik güçleri, Savur Belediye binasına Türk bayrağı çekti. Gözaltına alınan Belediye Başkanı Mehmet Aydın Alökmen'in sorgulanmak üzere emniyete götürüldüğü öğrenildi.

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