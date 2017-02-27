Mardin'in 1 Mahallesinde sokağa çıkma yasağı

MARDİN merkez Artuklu İlçesi'ne bağlı kırsal kesimdeki Yaydere Mahallesi'nde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenecek operasyonlar nedeniyle ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Valilik'ten yapılan açıklamada, merkez Artuklu İlçesi'ne bağlı Yardere Mahallesi'nde faaliyet yürüten bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak ve barınaklarını bularak tahrip etmek ve aranan şahısları yakalamak maksadıyla operasyon yapılacağı belirtildi. Açıklamada, "Operasyon icra edilecek bölgede yaşayan vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla; 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunun ilgili maddeleri gereğince; 27 Şubat 2017 Pazartesi günü saat: 06:30 itibari ile Artuklu İlçesi'ne bağlı olan Yardere Mahallesi ile sınırlı olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir" denildi.