Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Pentagon: Rusya Savunma Bakanlığı ile görüşmeye açığız
Pentagon: Rusya Savunma Bakanlığı ile...
Suşehri'nde 300 kişi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu
Suşehri'nde 300 kişi, zehirlenme şüphesiyle...
AK Partili Turan'ın telefonunu 'bedelli' kilitledi
AK Partili Turan'ın telefonunu 'bedelli'...
Oktar'ın 13 saattir ifadesi alınıyor
Oktar'ın 13 saattir ifadesi alınıyor

Mardin'deki FETÖ operasyonuna 13 tutuklama

MARDİN'de FETÖ/PDY'nin mahrem askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 22 askeri personelden 13'ü tutuklandı. Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün mahrem asker...

Mardin'deki FETÖ operasyonuna 13 tutuklama
MARDİN'de FETÖ/PDY'nin mahrem askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 22 askeri personelden 13'ü tutuklandı.
Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün mahrem asker yapılanmasına yönelik yapılan çalışmaların ardından 23 askeri personel hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Soruşturma kapsamında Mardin Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi, 22 kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından şüphelilerden 4'ü serbest bırakılırken, diğer şüpheliler ise adliyeye sevk edildi. 
Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan şüphelilerden 13'ü tutuklandı, 5'i ise serbest bırakıldı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325