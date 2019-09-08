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Mardin'deki çatışmada yaralanan güvenlik korucusu şehit oldu
MARDİN'in Ömerli ilçesinde, güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada yaralanan güvenlik korucusu Evren Başçı, tedavi gördüğü hastanede, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu. İl Jandarma...
GÜVENLİK 08.09.2019, 17:56
MARDİN'in Ömerli ilçesinde, güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada yaralanan güvenlik korucusu Evren Başçı, tedavi gördüğü hastanede, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu.
İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün Ömerli'nin Kömürlü ile Nusaybin'in Küçükkardeş mahalleleri arasında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda çıkan çatışmada, İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva şehit olurken, güvenlik korucusu Evren Başçı da yaralandı. PKK'lı 3 teröristin de etkisiz hale getirildiği operasyonda yaralanan Başçı, tedaviye alındığı Mardin Devlet Hastanesi'nde, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu. Güvenlik korucusu Evren Başçı'nın cenazesi, akşam saatlerinde, Artuklu ilçesine bağlı Sefa Mahallesi'nde düzenlenecek tören sonrası toprağa verilecek.
İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün Ömerli'nin Kömürlü ile Nusaybin'in Küçükkardeş mahalleleri arasında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda çıkan çatışmada, İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva şehit olurken, güvenlik korucusu Evren Başçı da yaralandı. PKK'lı 3 teröristin de etkisiz hale getirildiği operasyonda yaralanan Başçı, tedaviye alındığı Mardin Devlet Hastanesi'nde, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu. Güvenlik korucusu Evren Başçı'nın cenazesi, akşam saatlerinde, Artuklu ilçesine bağlı Sefa Mahallesi'nde düzenlenecek tören sonrası toprağa verilecek.
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