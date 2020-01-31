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Mardin'de yağış zincirleme kaza getirdi
GÜVENLİK 31.01.2020, 16:12
MARDİN'de etkili olan sağanak yağış ve sis nedeniyle 12 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.
Mardin’de sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis ve sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi.
Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, kentte sağanak yağışların süreceğinin tahmin edildiğini bildirerek, vatandaşları yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyardı.
Sağanak yağış ve sis nedeniyle Diyarbakır- Mardin Karayolu'nda 12 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Araçlarda maddi hasar oluştu.
Mardin’de sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis ve sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi.
Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, kentte sağanak yağışların süreceğinin tahmin edildiğini bildirerek, vatandaşları yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyardı.
Sağanak yağış ve sis nedeniyle Diyarbakır- Mardin Karayolu'nda 12 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Araçlarda maddi hasar oluştu.
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