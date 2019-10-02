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Mardin'de uyuşturucu operasyonuna 5 tutuklama
MARDİN'de düzenlenen 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda 43 kilo 150 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 9 kişiden 5'i, tutuklandı. Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik...
GÜVENLİK 02.10.2019, 11:38
MARDİN'de düzenlenen 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda 43 kilo 150 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 9 kişiden 5'i, tutuklandı.
Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Mardin, Diyarbakır ve Muğla'da belirlenen adreslerde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 27 kilo 650 gram esrar ele geçirilirken, 5 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
KAÇAN ARAÇTAN 15,5 KİLO ESRAR ÇIKTI
Midyat ilçesinde ise jandarma ekiplerin yol kontrol uygulamasında dur ihtarına uymayan, takip sonucu durdurulan araçta 15,5 kilo esrar ele geçirdi. Araçta bulunan 4 şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
4 şüphelinin jandarmadaki sorgusu sürüyor.
Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Mardin, Diyarbakır ve Muğla'da belirlenen adreslerde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 27 kilo 650 gram esrar ele geçirilirken, 5 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
KAÇAN ARAÇTAN 15,5 KİLO ESRAR ÇIKTI
Midyat ilçesinde ise jandarma ekiplerin yol kontrol uygulamasında dur ihtarına uymayan, takip sonucu durdurulan araçta 15,5 kilo esrar ele geçirdi. Araçta bulunan 4 şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
4 şüphelinin jandarmadaki sorgusu sürüyor.
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