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Mardin'de TIR'da 10 bin paket kaçak sigara

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, () - MARDİN Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı KOM ekipleri, Nusaybin-Kızıltepe arasında, İpek Yolu üzerinde dün akşam durdurdukları bir TIR'da yaptıkları aramalarda, su kolileri içerisine gizlenmiş 10 bin paket kaçak...

Mardin'de TIR'da 10 bin paket kaçak sigara

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, () - MARDİN Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı KOM ekipleri, Nusaybin-Kızıltepe arasında, İpek Yolu üzerinde dün akşam durdurdukları bir TIR'da yaptıkları aramalarda, su kolileri içerisine gizlenmiş 10 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.
Ele geçirilen kaçak sigaralar ile ilgili Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:
"Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda; 30.01.2017 günü saat 01.30 sıralarında ilimiz Nusaybin-Kızıltepe arası İpek Yolu üzerinde, içerisinde Nimet K. ile Abdullah B. isimli şahısların olduğu 73 AC 911 plakalı sayılı çekici ve buna bağlı 80 EM 860 plaka sayılı dorse alınmış, araçta yapılan kontrollerde su kolileri içerisine gizlenmiş muhtelif markalarda 10 bin paket kaçak sigara bulunarak el konulmuştur. Olay ile ilgili gerekli tahkikat işlemlerine başlanılmıştır." 

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