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Mardin'de terör operasyonu

MARDİN'in Mazıdağı ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda, 45 kilo TNT patlayıcı, 12 şefaf folyoya sarılmış patlayıcı madde ve 20 kilo toz patlayıcı madde ile silah ve el bombaları ele geçirildi. PYD/YPG terör örgütü üyesi bir...

Mardin'de terör operasyonu
MARDİN'in Mazıdağı ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda, 45 kilo TNT patlayıcı, 12 şefaf folyoya sarılmış patlayıcı madde ve 20 kilo toz patlayıcı madde ile silah ve el bombaları ele geçirildi. PYD/YPG terör örgütü üyesi bir terörist de Suriye sınırında güvenlik güçlerine teslim oldu.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, dün il Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarı çalışma sonucunda Mazıdağı ilçesinde toprağa gömülü şekilde 45 kilo gram TNT patlayıcı madde, 12 şeffaf folyoya sarılmış patlayıcı madde, 20 kilo gram toz patlayıcı, 1 tabanca, 2 anti tank mühimmatı ve sevk fişeği, 1 el bombası, 575 adet 7.62 mm çapında fişek, çok sayıda patlayıcı madde yapımında kullanılan düzenek, ele geçirildiği belirtildi.
Mardin Valiliğinden yapılan başka bir açıklamada da, dün PYD/YPG bölücü terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen 1 kişinin Kızıltepe ilçesi Suriye sınırında güvenlik güçlerine silahsız olarak teslim olduğu belirtilerek, kendisi ile ilgili Jandarmada işlemlerin sürdüğü belirtildi.

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