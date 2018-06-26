Mardin'de terör operasyonu

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, dün il Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarı çalışma sonucunda Mazıdağı ilçesinde toprağa gömülü şekilde 45 kilo gram TNT patlayıcı madde, 12 şeffaf folyoya sarılmış patlayıcı madde, 20 kilo gram toz patlayıcı, 1 tabanca, 2 anti tank mühimmatı ve sevk fişeği, 1 el bombası, 575 adet 7.62 mm çapında fişek, çok sayıda patlayıcı madde yapımında kullanılan düzenek, ele geçirildiği belirtildi.
Mardin Valiliğinden yapılan başka bir açıklamada da, dün PYD/YPG bölücü terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen 1 kişinin Kızıltepe ilçesi Suriye sınırında güvenlik güçlerine silahsız olarak teslim olduğu belirtilerek, kendisi ile ilgili Jandarmada işlemlerin sürdüğü belirtildi.
FOTOĞRAFLI