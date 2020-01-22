Son Dakika
Mardin'de taşların arasına gizlenmiş Kalaşnikof bulundu
GÜVENLİK 22.01.2020, 15:45
MARDİN'in Dargeçit ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda taşların arasına gizleniş Kalaşnikof tüfek ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından terör örgütü PKK'ya yönelik Dargeçit ilçesi kırsalında operasyon düzenledi. Operasyon bölgesinde tespit edilen bir depoda arama yapıldı. Aramada taşların arasına gizlenmiş, PKK'lı teröristlere ait olduğu belirlenen Kalaşnikof tüfek ve 30 fişek ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından terör örgütü PKK'ya yönelik Dargeçit ilçesi kırsalında operasyon düzenledi. Operasyon bölgesinde tespit edilen bir depoda arama yapıldı. Aramada taşların arasına gizlenmiş, PKK'lı teröristlere ait olduğu belirlenen Kalaşnikof tüfek ve 30 fişek ele geçirildi.
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 22 Ocak 2020
|İmsak
|06:47
|Güneş
|08:16
|Öğle
|13:21
|İkindi
|15:52
|Akşam
|18:15
|Yatsı
|19:39
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|18
|40
|2. Başakşehir
|18
|36
|3. Trabzonspor
|18
|35
|4. Fenerbahçe
|18
|34
|5. Alanyaspor
|18
|32
|6. Galatasaray
|18
|30
|7. Beşiktaş
|18
|30
|8. Göztepe
|18
|26
|9. Malatyaspor
|18
|24
|10. Gaziantep FK
|18
|24
|11. Çaykur Rizespor
|18
|23
|12. Denizlispor
|18
|22
|13. Gençlerbirliği
|18
|18
|14. Konyaspor
|18
|18
|15. Kasımpaşa
|18
|15
|16. Antalyaspor
|18
|14
|17. Ankaragücü
|18
|12
|18. Kayserispor
|18
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|18
|37
|2. Erzurum BB
|18
|31
|3. Bursaspor
|18
|30
|4. Akhisar Bld.Spor
|18
|28
|5. Keçiörengücü
|18
|28
|6. Ümraniye
|18
|28
|7. Menemen Belediyespor
|18
|28
|8. Adana Demirspor
|18
|27
|9. Altay
|18
|24
|10. Balıkesirspor
|18
|24
|11. Giresunspor
|18
|24
|12. Fatih Karagümrük
|18
|23
|13. İstanbulspor
|18
|20
|14. Altınordu
|18
|19
|15. Osmanlıspor
|18
|16
|16. Adanaspor
|18
|13
|17. Boluspor
|18
|13
|18. Eskişehirspor
|18
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|22
|64
|2. Man City
|24
|51
|3. Leicester City
|23
|45
|4. Chelsea
|24
|40
|5. M. United
|23
|34
|6. Wolverhampton
|23
|34
|7. Sheffield United
|24
|33
|8. Tottenham
|23
|31
|9. Southampton
|24
|31
|10. Arsenal
|24
|30
|11. Crystal Palace
|24
|30
|12. Everton
|24
|30
|13. Newcastle
|24
|30
|14. Burnley
|23
|27
|15. Brighton
|24
|25
|16. Aston Villa
|24
|25
|17. West Ham
|22
|23
|18. Bournemouth
|24
|23
|19. Watford
|24
|23
|20. Norwich City
|23
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|20
|43
|2. Real Madrid
|20
|43
|3. Atletico Madrid
|20
|35
|4. Sevilla
|20
|35
|5. Getafe
|20
|33
|6. Real Sociedad
|20
|31
|7. Valencia
|20
|31
|8. Athletic Bilbao
|20
|30
|9. Villarreal
|20
|28
|10. Granada
|20
|27
|11. Real Betis
|20
|27
|12. Levante
|20
|26
|13. Osasuna
|20
|25
|14. Deportivo Alaves
|20
|23
|15. Real Valladolid
|20
|22
|16. Eibar
|20
|22
|17. Mallorca
|20
|18
|18. Celta de Vigo
|20
|16
|19. Leganés
|20
|14
|20. Espanyol
|20
|14
Yeni Sayımız
aydinses - haberler, gazeteler, ekonomi, spor, gazete oku, Türkiye ve dünya gündemi - 29.10.2016 Manşeti
Ekim 2016
aydinses - haberler, gazeteler, ekonomi, spor, gazete oku, Türkiye ve dünya gündemi - 29.10.2016 Manşeti
Ekim 2016
aydinses - haberler, gazeteler, ekonomi, spor, gazete oku, Türkiye ve dünya gündemi - 29.10.2016 Manşeti
Ekim 2016