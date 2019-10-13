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Mardin'de, Suriye sınırındaki 3 ilçede eğitime 2 gün ara verildi
Mardin'in Nusaybin ilçesi genelindeki okullar ile Kızıltepe ve Artuklu ilçelerinde Suriye sınır hattında bulunan okullar, Çarşamba gününe kadar tatil edildi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'de Fırat Nehri'nin doğusunda başlattığı Barış...
GÜVENLİK 13.10.2019, 08:28
Mardin'in Nusaybin ilçesi genelindeki okullar ile Kızıltepe ve Artuklu ilçelerinde Suriye sınır hattında bulunan okullar, Çarşamba gününe kadar tatil edildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'de Fırat Nehri'nin doğusunda başlattığı Barış Pınarı Harekatı sürerken, Mardin Valiliği, sınıra yakın bölgelerdeki okulların tatil edildiğini duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, "İlimiz Nusaybin ilçesinin tümü, Kızıltepe ve Artuklu ilçesi sınır boylarındaki okullar Çarşamba gününe kadar tatil edildi" denildi.
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