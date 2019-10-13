banner314

banner325

Son Dakika

Mardin'de, Suriye sınırındaki 3 ilçede eğitime 2 gün ara verildi

Mardin'in Nusaybin ilçesi genelindeki okullar ile Kızıltepe ve Artuklu ilçelerinde Suriye sınır hattında bulunan okullar, Çarşamba gününe kadar tatil edildi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'de Fırat Nehri'nin doğusunda başlattığı Barış...

GÜVENLİK 13.10.2019, 08:28
Mardin'de, Suriye sınırındaki 3 ilçede eğitime 2 gün ara verildi

Mardin'in Nusaybin ilçesi genelindeki okullar ile Kızıltepe ve Artuklu ilçelerinde Suriye sınır hattında bulunan okullar, Çarşamba gününe kadar tatil edildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'de Fırat Nehri'nin doğusunda başlattığı Barış Pınarı Harekatı sürerken, Mardin Valiliği, sınıra yakın bölgelerdeki okulların tatil edildiğini duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, "İlimiz Nusaybin ilçesinin tümü, Kızıltepe ve Artuklu ilçesi sınır boylarındaki okullar Çarşamba gününe kadar tatil edildi" denildi. 

 

MARDİN, ()

Yorumlar (0)
17°
sisli
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 13 Ekim 2019
İmsak 05:42
Güneş 07:07
Öğle 12:55
İkindi 16:01
Akşam 18:34
Yatsı 19:53
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 7 14
2. Sivasspor 7 12
3. Trabzonspor 7 12
4. Konyaspor 7 12
5. Fenerbahçe 7 11
6. Başakşehir 7 11
7. Antalyaspor 7 11
8. Gaziantep FK 7 11
9. Malatyaspor 7 10
10. Galatasaray 7 10
11. Göztepe 7 9
12. Beşiktaş 7 8
13. Denizlispor 7 8
14. Ankaragücü 7 8
15. Çaykur Rizespor 7 8
16. Kasımpaşa 7 7
17. Gençlerbirliği 7 3
18. Kayserispor 7 3
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 14
2. Hatayspor 7 14
3. Balıkesirspor 7 13
4. Akhisar Bld.Spor 7 13
5. Fatih Karagümrük 7 12
6. Altay 7 12
7. Bursaspor 7 12
8. Keçiörengücü 7 11
9. Adana Demirspor 7 10
10. İstanbulspor 7 10
11. Erzurum BB 7 10
12. Osmanlıspor 7 10
13. Menemen Belediyespor 7 7
14. Adanaspor 7 6
15. Altınordu 7 5
16. Giresunspor 7 5
17. Boluspor 7 2
18. Eskişehirspor 7 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 8 24
2. Man City 8 16
3. Arsenal 8 15
4. Leicester City 8 14
5. Chelsea 8 14
6. Crystal Palace 8 14
7. Burnley 8 12
8. West Ham 8 12
9. Tottenham 8 11
10. Bournemouth 8 11
11. Wolverhampton 8 10
12. M. United 8 9
13. Sheffield United 8 9
14. Brighton 8 9
15. Aston Villa 8 8
16. Newcastle 8 8
17. Southampton 8 7
18. Everton 8 7
19. Norwich City 8 6
20. Watford 8 3
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 18
2. Barcelona 8 16
3. Atletico Madrid 8 15
4. Granada 8 14
5. Real Sociedad 8 13
6. Sevilla 8 13
7. Athletic Bilbao 8 12
8. Valencia 8 12
9. Villarreal 8 11
10. Levante 8 11
11. Osasuna 8 11
12. Getafe 8 10
13. Real Valladolid 8 10
14. Eibar 8 9
15. Celta de Vigo 8 9
16. Real Betis 8 9
17. Deportivo Alaves 8 8
18. Mallorca 8 7
19. Espanyol 8 5
20. Leganés 8 2