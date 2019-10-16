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Mardin'de, sosyal medyada PKK propagandasına 8 gözaltı
MARDİN'de sosyal medya hesaplarında terör propagandası yaptıkları ve terör örgütü PKK'ya yardım sağladıkları iddiasıyla 8 kişi gözaltına alındı. Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü PKK'ya yardım sağladıkları,...
GÜVENLİK 16.10.2019, 10:17
MARDİN'de sosyal medya hesaplarında terör propagandası yaptıkları ve terör örgütü PKK'ya yardım sağladıkları iddiasıyla 8 kişi gözaltına alındı.
Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü PKK'ya yardım sağladıkları, sosyal medya hesaplarında terör propagandası yaptıkları belirlenen kişilere yönelik soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Nusaybin, Kızıltepe, Artuklu, Derik ve Mazıdağı ilçelerine belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü bildirildi.
Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü PKK'ya yardım sağladıkları, sosyal medya hesaplarında terör propagandası yaptıkları belirlenen kişilere yönelik soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Nusaybin, Kızıltepe, Artuklu, Derik ve Mazıdağı ilçelerine belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü bildirildi.
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