Son Dakika
Mardin'de sığınaklarda PKK silah ve mühimmatı ele geçirildi
İÇİŞLERİ Bakanlığı, Kıran-2 operasyonu kapsamında Mardin Nusaybin kırsalında terör örgütü PKK’ya ait 3 ayrı sığınak ele geçirildiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, operasyonun İl Jandarma Komutanlığı...
GÜVENLİK 21.09.2019, 18:11
İÇİŞLERİ Bakanlığı, Kıran-2 operasyonu kapsamında Mardin Nusaybin kırsalında terör örgütü PKK’ya ait 3 ayrı sığınak ele geçirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, operasyonun İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapıldığı belirtilerek, "Sığınıklarda 2 adet PKM (Biksi) makinalı tüfeği, 1 adet Dragunov (Kannas) keskin nişancı tüfeği, şarjörü ve dürbünü, 1adet M-16 piyade tüfeği, 7 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet TB-6 tamburalı bombaatar, 5 adet RPG-7 roketatar, 7 adet tabanca, 45 adet el bombası, 17 kilogram plastik patlayıcı, 2 adet roketatar harp başlığı ile tuzaklanmış el yapımı patlayıcı, 11 adet antitank roketatar mühimmatı, 1 adet silah üstü termal, 4 adet termal kamera, 1 adet gece görüş dürbünü, 1 adet gündüz görüş dürbünü, 2 adet araç telsizi, 7 adet anti personel roketatar mühimmatı, 36 adet bombaatar mühimmatı, 2 adet dolu şarjör, 1 adet jenaratör, 24 adet roketatar sevk fişeği, 17 adet el bombası tapası, 12 adet kumandası, 36 adet Alfa-Fire ateşleme anahtarı ve ona bağlı 2 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, Zagros keskin nişancı tüfeği kurma kolu, tabanca şarjörü, muhtelif miktarda malzeme ele geçirildi. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, operasyonun İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapıldığı belirtilerek, "Sığınıklarda 2 adet PKM (Biksi) makinalı tüfeği, 1 adet Dragunov (Kannas) keskin nişancı tüfeği, şarjörü ve dürbünü, 1adet M-16 piyade tüfeği, 7 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet TB-6 tamburalı bombaatar, 5 adet RPG-7 roketatar, 7 adet tabanca, 45 adet el bombası, 17 kilogram plastik patlayıcı, 2 adet roketatar harp başlığı ile tuzaklanmış el yapımı patlayıcı, 11 adet antitank roketatar mühimmatı, 1 adet silah üstü termal, 4 adet termal kamera, 1 adet gece görüş dürbünü, 1 adet gündüz görüş dürbünü, 2 adet araç telsizi, 7 adet anti personel roketatar mühimmatı, 36 adet bombaatar mühimmatı, 2 adet dolu şarjör, 1 adet jenaratör, 24 adet roketatar sevk fişeği, 17 adet el bombası tapası, 12 adet kumandası, 36 adet Alfa-Fire ateşleme anahtarı ve ona bağlı 2 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, Zagros keskin nişancı tüfeği kurma kolu, tabanca şarjörü, muhtelif miktarda malzeme ele geçirildi. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.
16°
açık
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 21 Eylül 2019
|İmsak
|05:18
|Güneş
|06:44
|Öğle
|13:02
|İkindi
|16:27
|Akşam
|19:10
|Yatsı
|20:30
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|4
|12
|2. Fenerbahçe
|5
|10
|3. Denizlispor
|5
|8
|4. Çaykur Rizespor
|4
|8
|5. Galatasaray
|4
|7
|6. Gazişehir
|4
|7
|7. Malatyaspor
|4
|6
|8. Trabzonspor
|4
|6
|9. Konyaspor
|5
|6
|10. Sivasspor
|4
|5
|11. Göztepe
|5
|5
|12. Antalyaspor
|5
|5
|13. Ankaragücü
|5
|5
|14. Beşiktaş
|4
|4
|15. Kasımpaşa
|5
|4
|16. Başakşehir
|4
|4
|17. Kayserispor
|5
|3
|18. Gençlerbirliği
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|5
|10
|2. Adana Demirspor
|5
|9
|3. Keçiörengücü
|5
|9
|4. Bursaspor
|5
|9
|5. Hatayspor
|4
|8
|6. Fatih Karagümrük
|4
|8
|7. Altay
|5
|8
|8. Akhisar Bld.Spor
|4
|7
|9. Balıkesirspor
|5
|7
|10. Erzurum BB
|5
|7
|11. Osmanlıspor
|5
|7
|12. İstanbulspor
|5
|6
|13. Adanaspor
|5
|5
|14. Altınordu
|5
|4
|15. Menemen Belediyespor
|4
|4
|16. Boluspor
|5
|2
|17. Giresunspor
|4
|1
|18. Eskişehirspor
|4
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|5
|15
|2. Man City
|6
|13
|3. Leicester City
|6
|11
|4. Bournemouth
|6
|10
|5. Tottenham
|6
|8
|6. M. United
|5
|8
|7. Burnley
|6
|8
|8. Sheffield United
|6
|8
|9. Chelsea
|5
|8
|10. Arsenal
|5
|8
|11. West Ham
|5
|8
|12. Southampton
|6
|7
|13. Crystal Palace
|5
|7
|14. Everton
|6
|7
|15. Brighton
|6
|6
|16. Norwich City
|6
|6
|17. Newcastle
|6
|5
|18. Aston Villa
|5
|4
|19. Wolverhampton
|5
|3
|20. Watford
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Sevilla
|4
|10
|2. Atletico Madrid
|5
|10
|3. Villarreal
|5
|8
|4. Real Madrid
|4
|8
|5. Athletic Bilbao
|4
|8
|6. Barcelona
|4
|7
|7. Granada
|4
|7
|8. Levante
|5
|7
|9. Real Sociedad
|4
|7
|10. Osasuna
|5
|7
|11. Deportivo Alaves
|4
|5
|12. Real Betis
|5
|5
|13. Real Valladolid
|5
|5
|14. Celta de Vigo
|5
|5
|15. Valencia
|4
|4
|16. Mallorca
|4
|4
|17. Espanyol
|4
|4
|18. Getafe
|4
|3
|19. Eibar
|5
|2
|20. Leganés
|4
|0