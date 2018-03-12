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Mardin'de PKK operasyonu; çok sayıda silah ve patlayıcı ile mühimmat ele geçirildi

MARDİN, () - MARDİN'in merkez Artuklu ve Nusaybin ilçesi kırsalında, terör örgütü PKK mensuplarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda, çok sayıda silah ve patlayıcı ile mühimmat ele geçirildi. Mardin Valiliği'nden yapılan yazılı...

Mardin'de PKK operasyonu; çok sayıda silah ve patlayıcı ile mühimmat ele geçirildi

MARDİN, () - MARDİN'in merkez Artuklu ve Nusaybin ilçesi kırsalında, terör örgütü PKK mensuplarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda, çok sayıda silah ve patlayıcı ile mühimmat ele geçirildi.
Mardin Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, 9 Mart günü, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Nusaybin ve Artuklu ilçesi kırsalında, PKK'lı teröristleri etkisiz hale getirilmesi, terör örgütü tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak ve barınakların bulunarak imha edilmesi için operasyon yapıldığı belirtildi. Valiliğin açıklamasında, operasyon kapsamında, çok sayıda silah ve patlayıcı ile mühimmat ele geçirildiği kaydedilerek, şöyle denildi:
​"Operasyonda, 8 adet kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet G19/GMOD marka tabanca, 2 adet bu tabancaya ait şarjör, 19 adet el bombası, 3 adet roketatar mühimmatı ve sevk fişeği, 1 Adet ÇNR mühimmatı, 220 kg. plastik patlayıcı, 800 kg. mazot ile güçlendirilmiş amonyum nitrat, 10  adet fünye, 25 adet pil, çok sayıda tıbbi malzeme, yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir. İcra edilen operasyon kapsamında; haklarında arama kararı bulunan 4 şahıs hakkında yasal işlem başlatılmıştır. Bölge halkımızın desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonların kararlılıkla devam edeceği, kamuoyuna saygı ile duyurulur."

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