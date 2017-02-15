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Mardin'de PKK'lıların konferans için kullandığı sığınak bulundu

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, () - MARDİN'in Nusaybin İlçesi'nde güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda, PKK'lı teröristlere ait, içerisinde tuvalet, yaşam odası ve eğitim/konferans yapılmak üzere hazırlanmış oda bulunan yeraltı...

Mardin'de PKK'lıların konferans için kullandığı sığınak bulundu

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, () - MARDİN'in Nusaybin İlçesi'nde güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda, PKK'lı teröristlere ait, içerisinde tuvalet, yaşam odası ve eğitim/konferans yapılmak üzere hazırlanmış oda bulunan yeraltı sığınağı bulundu.
Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, güvenlik güçleri tarafından 15 Şubat'ta Nusaybin İlçesi Koruköy Mahallesi'nde gerçekleştirilen operasyonda, içerisinde tuvalet, yaşam odası ve eğitim/konferans yapmak üzere hazırlanmış 1 oda bulunan 20 metrekarelik yeraltı sığınağı bulunduğu ve sığınak içerisinde çok miktarda yaşam ve eğitim malzemesi ele geçirildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca, yürütülen operasyonlar kapsamında 2 şahıs hakkında işlem başlatıldığını da belirtildi.

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