Mardin'de PKK'lılara ait silah ve mühimmat ele geçirildi

MARDİN Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre; Nusaybin ve Ömerli ilçelerine bağlı 11 mahallede PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 1 adet piyade tüfeği ile bol miktarda mühimmat ele geçirildi.Mardin Valiliği, geçen Cumartesi ve Pazar günü Nusaybin ve Ömerli ilçelerine bağlı mahallelerde düzenlenen operasyonun sonucuna ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:"Bornova 2'nci Jandarma Komando Tugay Komutanlığı komutasında, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce müşterek olarak Nusaybin İlçesi; Büyükkardeş, Küçükkardeş, Akarsu, Yavruköy, İladım ve Kuruköy Mahalleleri, Ömerli İlçesi Sulakdere, Aytepe Mahalleri ile Artuklu İlçesi Yardere ve Ahmetli Mahalleleri kırsal alanında faaliyet gösteren PKK/KCK terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek ve arazide gizlenen örgüte ait patlayıcı madde sığınak ve barınakları bulmak, Bölücü terör örgütü mensuplarına yardım ve yataklık eden milis/işbirlikçi şahısları yakalamak maksadıyla, 11 Şubat 2017 - 12 Şubat 2017 tarihleri arasında başlatılan Atmaca-3 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Sezer Aydemir operasyonunda; 14 Şubat 2017 günü Nusaybin İlçesi Koruköy ve Akarsu Mahallerinde yapılan faaliyetlerde; 1 adet M16 tüfek, 10 adet M16 şarjörü, 2 adet el bombası, 1 adet el telsizi, 200 adet M16 silaha ait fişek, 2 adet sırt çantası, 1 adet dürbün, çeşitli örgütsel doküman ve malzemeler ile yaklaşık 1 kilogram esrar maddesi ele geçirilmiş, düzenlenen operasyon kapsamında 12 şahıs hakkında işlem başlatılmıştır. Terörle mücadele kapsamında güvenlik güçlerimizce yürütülen operasyonların kararlıkla devam edeceği, kamuoyuna saygı ile duyurulur."

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