Mardin'de petrol boru hattından hırsızlığa 14 tutuklama

MARDİN'de, BOTAŞ petrol boru hattında gerçektirilen petrol hırsızlığıyla ilgili gözaltına alınanlardan 3'ü polis memuru 14 kişi tutuklandı. 6'sı adli kontrol şartıyla olmak üzere 10 kişi ise serbest bırakıldı.Mardin'de Sultan Köyü yakınlarından geçen BOTAŞ petrol boru hattındaki akaryakıt hırsızlığına ilişkin yürüttülen soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aralarında 5 polis memurunun da bulunduğu 24 kişiyi gözaltına aldı. Zanlılar adliyeye sevkedildi. 6'sı adli kontrol şartıyla 10 kişi serbest bırakılırken, 3'ü polis 14 kişi ise tutuklandı.Soruşturma kapsamında tutuklanan polislerin kaçak akaryakıt taşımacılığını yapan araçların plakalarının önceden güvenlik noktalarına bildirilerek, buradan geçişlerine izin verilmesini sağladıkları iddia edildi.Koni ile ilgili Mardin Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada ise, KOM Şube Müdürlüğümüz görevlilerince 'Akaryakıt kaçakçılığı, hırsızlığı, rüşvet almak-vermek' suçlarını işleyenlere yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, kamyon kasalarına monte edilmiş vaziyette toplam 72 bin 670 litre kaçak akaryakıt ele geçirildiği ve olayla ilgisi olduğu tespit edilen 25 şüpheli şahısın gözaltına alındığı belirtildi. Açıklamada, dün Adliyeye çıkarılan 24 kişiden 14'nün tutuklandığı 10'unun serbest bırakıldığı belirtilerek, 1 kişi ile ilgili işlemlerin ise sürdüğü ifade edildi.