Mardin'de kaçak içki ve sigara ele geçirildi

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, () - MARDİN'de polis ekiplerinin yılbaşı öncesi yaptığı kontrollerde, çok sayıda kaçak içki ve bandrolsüz sigara ele geçirildi.

Mardin Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde içki ve sigara satışı yapan işyerlerinde denetim yaptı. Çok sayıda polisin katıldığı denetimlerde, 355 çeşitli marka ve ebatlarda bandrolsüz kaçak viski, 385 çeşitli marka ve ebatlarda bandrolsüz kaçak rakı, 69 çeşitli marka ve ebatlarda bandrolsüz kaçak şarap, 1 tekila, 7 çeşitli marka ve ebatlarda bandrolsüz kaçak votka, 276 çeşitli markalarda gümrük kaçağı sigara, 25 çeşitli markalarda gümrük kaçağı puro ve 19 çeşitli markalarda kaçak çaya el konuldu.

Kaçak içki ve bandrolsüz sigara satışı yapan 7 işyeriyle ilgili işlem yapıldı.