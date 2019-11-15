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Mardin'de, HDP'li 3 belediye başkanı gözaltında
MARDİN'in Derik, Mazıdağı ve Savur ilçelerinin HDP'li belediye başkanları, haklarındaki terör soruşturmaları kapsamında gözaltına alındı. Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Derik Belediye Başkanı Mülkiye Esmez, Savur Belediye Başkanı...
GÜVENLİK 15.11.2019, 09:15
MARDİN'in Derik, Mazıdağı ve Savur ilçelerinin HDP'li belediye başkanları, haklarındaki terör soruşturmaları kapsamında gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Derik Belediye Başkanı Mülkiye Esmez, Savur Belediye Başkanı Gülistan Öncü ve Mazıdağı Belediye Başkanı Nalan Özaydın hakkında, terör soruşturmaları kapsamında gözaltı kararı çıkarıldı. Bunun üzerine polis ekipleri, HDP'li 3 belediye başkanını evlerinde gözaltına aldı. Belediye başkanlarının emniyette işlemlerinin sürdürüldüğü belirtildi.
Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Derik Belediye Başkanı Mülkiye Esmez, Savur Belediye Başkanı Gülistan Öncü ve Mazıdağı Belediye Başkanı Nalan Özaydın hakkında, terör soruşturmaları kapsamında gözaltı kararı çıkarıldı. Bunun üzerine polis ekipleri, HDP'li 3 belediye başkanını evlerinde gözaltına aldı. Belediye başkanlarının emniyette işlemlerinin sürdürüldüğü belirtildi.
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