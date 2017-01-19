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Mardin'de FETÖ/PDY ve PKK bilançosu

MARDİN Valiliği, FETÖ/PDY ve PKK örgütlerine yönelik bugüne kadar düzenlenen operasyonlarda bin 315 personelin açığa alındığını açıkladı. Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İlimizde FETÖ/PDY, PKK örgüt mensuplarına...

Mardin'de FETÖ/PDY ve PKK bilançosu
MARDİN Valiliği, FETÖ/PDY ve PKK örgütlerine yönelik bugüne kadar düzenlenen operasyonlarda bin 315 personelin açığa alındığını açıkladı.
Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İlimizde FETÖ/PDY, PKK örgüt mensuplarına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında 19.01.2017 Çarşamba günü itibariyle, bin 315 kamu personeli açığa alınmış olup, yine yürütülen soruşturmalar kapsamında 372 personel/kişi tutuklanmıştır. İlimizde görevli bulunan bin 144 kamu personeli ise ihraç edilmiştir. Ayrıca son yayımlanan Kanun Hükmünde Kararnamelere göre 41 dernek, 1 vakıf, 11 okul, 8 dershane, 7 öğrenci yurdu ve 1 radyo kapatılmış, 2 kamu görevlisi görevine iade edilerek, 5 dernek, 1 vakıf ile 1 gazete tekrar açılmıştır" denildi.  

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