Mardin'de FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

MARDİN'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda, 6 kişi gözaltına alındı.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin 2011'deki Polislikten Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı sorularını sızdırmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında çalışma başlatıldı. Bunun üzerine Mardin, Adana, Konya, Osmaniye, Mersin, İzmir ve Ankara'da 8 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şüphelilerin yakalanması için güvenlik güçlerince düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 6 kişi gözaltına alınırken, 2 kişinin yakalanması için çalışma sürdürülüyor.