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Mardin'de FETÖ operasyonu: 13 rütbeli asker tutuklandı

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, () - MARDİN merkezli 12 ilde Fethullançı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarına yönelik 25 Ocak günü düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 20 rütbeli askerden 13'ü 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçunda...

Mardin'de FETÖ operasyonu: 13 rütbeli asker tutuklandı

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, () - MARDİN merkezli 12 ilde Fethullançı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarına yönelik 25 Ocak günü düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 20 rütbeli askerden 13'ü 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçunda tutuklanırken, 7'si ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Mardin merkezli Ankara, İstanbul, Kayseri, Samsun, İzmir, Antalya, Gaziantep, Eskişehir, Afyonkarahisar, Zonguldak, Çorum illerinde FETÖ mensuplarına yönelik operasyon düzenlediği belirtilerek, "FETÖ/PDY terör örgütü mensuplarının kendi aralarında haberleşmek için kullandıkları kriptolu mesajlaşma sistemi olan “Bylock" isimli programı kullandığı tespit edilen jandarma personeline yönelik 25 Ocak 2017 günü ilimiz merkezli yapılan eş zamanlı operasyonda Ankara, İstanbul, Kayseri, Samsun, İzmir, Antalya, Gaziantep, Eskişehir, Afyonkarahisar, Zonguldak, Çorum olmak üzere 20 jandarma personeli (Subay-Astsubay) yakalanarak gözaltına alınmıştı. Yakalanan şüpheli şahıslar 7 Şubat 2017 günü çıkarıldıkları adli merciler tarafından; 7’sine Adli Kontrol Kararı verilirken, 13 şüpheli şahıs ise 'Silahlı Terör Örgütüne Üye olmak (TCK 314/2)' suçunda tutuklanarak ilimiz ceza infaz kurumuna teslim edilmişlerdir" denildi.

 

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