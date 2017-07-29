Mardin'de FETÖ'den 15 tutuklama

MARDİN merkezli 8 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 43 şüpheliden 15'i, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 20 Temmuz tarihinde 8 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 43 şüphelinin getirildiği Mardin Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorguları tamamlandı. Adliyeye sevk edilen ve örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları tespit edilen zanlılardan 15'i tutuklandı, 25'i adli kontrol şartıyla olmak üzere toplam 28 kişi ise serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan 5 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

