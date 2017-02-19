Mardin'de etkisiz hale getirilen terörist, 3'ü güvenlik görevlisi 5 kişiyi şehit etmiş

MARDİN, () - MARDİN'in Nusaybin İlçesi'ne bağlı Koruköy'de Jandarma ve Polis Özel Harekat timlerinin 2 gün önce gerçekleştirdiği operasyonda etkisiz hale getirilen ve PKK'nın bölgedeki üst düzey sorumlularından olduğu belirtilen teröristlerden birinin Mardin, Antalya ve Adana'ya gerçekleştirilen ve 3'ü polis, asker ve korucu olmak üzere 5 kişinin şehit edilmesi, 32 kişinin yaralandığı bombalı ve silahlı saldırıları organize eden kişi olduğu belirtildi.

Güvenlik birimlerinin verdiği bilgiye göre, Nusaybin İlçesine bağlı Koruköy’de Jandarma ve Polis Özel Harekat timlerinin ortaklaşa yürüttüğü operasyonun 10 gündür devam ettiği belirtilerek, 17 Şubat'ta saat 18.30 sıralarında çıkan çatışmada PKK/KCK terör örgütünün silahlı yapılanması HPG bünyesinde üst düzeyde yönetici olarak faaliyet yürüten 'Behzat' ile 'Rojhat' kod adlı 2 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

GERÇEKLEŞTİRDİĞİ EYLEMLER

Yapılan araştırmada, 'Behzat' kod adlı teröristin katıldığı, organize ettiği ve planladığı eylemler şöyle sıralandı:

-2016 yılında Antalya Kemer kırsalına 1 askerin şehit olması, 2 askerin yaralanması

-24 Ağustos 2015 tarihinde Nusaybin'in Akarsu mahallesinde Yakup Mete adlı polis memurunun şehit edilmesi (bizzat katıldı),

-24 Kasım 2016 Adana Valiliğine yönelik bombalı araçla gerçekleştirilen ve 2 vatandaşın hayatını kaybetmesi, 30 vatandaşın ise yaralanması,

-Mardin'de bir korucunun şehit edilmesi,

-24 Nisan 2016 tarihinde Manisa'nın Soma ilçesinde Jandarma aracına yönelik tuzaklama tarzı saldırı,

-Son yıllarda Mardin bölgesinden metropol şehirlere örgüt mensubu ve patlayıcı aktarımı organize edilmesi.

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