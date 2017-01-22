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Mardin'de çatışma: 3 PKK'lı terörist öldürüldü (2)

ARTUKLU'NUN BİR MAHALLESİNDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI Mardin Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Artuklu İlçesi Sulak Mahallesi mevkiinde olduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını yakalamak ve etkisiz hale getirmek...

Mardin'de çatışma: 3 PKK'lı terörist öldürüldü (2)

ARTUKLU'NUN BİR MAHALLESİNDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI
Mardin Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Artuklu İlçesi Sulak Mahallesi mevkiinde olduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını yakalamak ve etkisiz hale getirmek amacıyla operasyon düzenleneceği belirtilerek, "Operasyon icra edilecek bölgede yaşayan vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla; 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunun ilgili maddeleri gereğince; 21 Ocak 2017 Cumartesi günü saat 19.00 itibari ile Artuklu İlçesine bağlı Sulak Mahallesi ile sınırlı olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir. Söz konusu yasağa vatandaşlarımızın uyması kendi can ve mal güvenlikleri açısından önem arz etmektedir, yasağın bitim süresi ayrıca duyurulacaktır" denildi.
Mardin Valiliğinden yapılan başka bir açıklamada ise Kızıltepe İlçesi'nde 1'i kadın olmak üzere 2 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğini belirterek, "Ayrıca Arttuklu ilçemizin kırsal alanında yürütülen operasyonda 2 bölücü terör örgütü mensubu yaralı olarak ele geçirilmiştir. venlik güçlerimizce başlatılan operasbyonalar devam etmektedir" denildi.

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