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Mardin'de çatışma: 1 PKK'lı ölü ele geçti

MARDİN'in Nusaybin İlçesi'ne bağlı Koruköy'ünde terör örgütü PKK'ya yönelik sürdürülen operasyonlar sırasında bugün çıkan çatışmada, 1 terörist ölü olarak ele geçirildi, 1 güvenlik görevlisi yaralandı. Nusaybin İlçesi'ne...

Mardin'de çatışma: 1 PKK'lı ölü ele geçti
MARDİN'in Nusaybin İlçesi'ne bağlı Koruköy'ünde terör örgütü PKK'ya yönelik sürdürülen operasyonlar sırasında bugün çıkan çatışmada, 1 terörist ölü olarak ele geçirildi, 1 güvenlik görevlisi yaralandı.
Nusaybin İlçesi'ne bağlı Koruköy'ünde 11 Şubat'tan bu yana başlatılan sokağa çıkma yasağı ile PKK'ya yönelik polis ve jandarma ekiplerinin ortak düzenlediği operasyonlar sürüyor. Güvenlik güçlerinin bölgede arazi arama, tarama faaliyetleri sırasında, teröristler ile güvenlik güçleri arasında bugün öğlen saatlerinde çatışma çıktı.
Çıkan çatışmada açılan ilk ateşle birlikte 1 güvenlik görevlisi yaralandı. Yaralı güvenlik görevlisi çatışma alanına gelen helikopterle Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Devam eden çatışmada ise 1 PKK'lı da ölü olarak ele geçirilirken, bölgede güvenlik güçlerinin yaptığı arama çalışmalarında terör örgütüne ait çok sayıda mühimmat, silah ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
Bölgede PKK'lıların etkisiz hale getirilmeleri için başlatılan geniş kapsamlı operasyon sürüyor.

 

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