Mardin'de çatışma: 1 PKK'lı ölü ele geçti (3)

ASKERLER KÖYDE GIDA DAĞITTI

Mardin'in Nusaybin İlçesine bağlı Koruköy'de 11 Şubat'tan bu yana operasyonlar nedeniyle sokağa çıkma yasağı devam ederken, askerler köylülere gıda kolileri dağıttı. Sağlık ekipleri de rahatsızlığı bulunanları muayene etti, ilaç verdi.

Nusaybin Koruköy'de 11 Şubat'tan beri devam eden operasyon ile ilgili sosyal medyada çıkan haberler üzerine güvenlik birimleri, köyde yaptıkları çalışmalar ile ilgili fotoğraflar paylaştı. Fotoğraflarda askerlerin köyde gıda kolileri dağıttığı ve sağlık ekiplerinin de hasta olan köylülere evlerde sağlık hizmeti sunduğu görüldü.



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