Mardin'de çatışma: 1 PKK'lı ölü ele geçti (2)

HDP MİLLETVEKİLLERİ OTURMA EYLEMİ YAPTI

Nusaybin'e bağlı Koruköy'de 11 Şubat'tan bu yana operasyonlar nedeniyle sokağa çıkma yasağı devam ederken, yaşananları yerinde görmek için 4 gün önce köye gitmek isteyen HDP milletvekileri Erol Dora, Ayşe Acar Başaran, Demokratik Toplum Kongresi Eş Başkanı Leyla Güven'in de aralarında bulunduğu gruba izin verilmedi.

Koruköy'e 15 kilometre uzaklıkta güvenlik güçlerince durdurulan heyetin operasyonların sürdüğü ve sokağa çıkma yasağının devam ettiği gerekçesiyle mahalleye alınmadığı belirtildi. Koruköy'de olanlardan endişe duyduklarını ve yasağın bir an önce kalkmasını istediklerini belirten partililer 4 günden bu yana yaptıkları girişimlere rağmen giremedikleri köy girişinde oturma eylemi başlattı.

Mardin Valiliği, Nusaybin'e bağlı Koruköy'de, Bornova 2'nci Jandarma Komando Tugay Komutanlığı, Mardin il Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 11 Şubat'ta başlatılan operasyonda şimdiye kadar 2'si üst düzey yönetici olmak üzere 4 PKK terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğini ve 3 güvenlik görevlisinin çatışmalarda yaralandığını açıklamıştı. Operasyonlar kapsamında köyden 54 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.



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