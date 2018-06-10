Mardin'de arazi kavgası: 1 ölü, 6 yaralı

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, ()- MARDİN'in Artuklu ilçesine bağlı Cevizli köyünde, iki aile arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan silahlı kavgada, 1 kişi öldü, 6 kişi de yaralandı.

Merkez Artuklu ilçesine bağlı Cevizli köyünde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Silahların da kullanıldığı kavgada, 1 kişi öldü, 6 kişi de yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Jandarma, olayların daha fazla büyümemesi için köyde ve yaralıların kaldırıldığı hastanelerde önlem aldı.