Mardin'de 9 polise 'zimmet' iddiasıyla gözaltı

MARDİN'de kaçak yollarla ülkeye sokulan elektronik malzemeleri zimmetlerine geçirdikleri iddia edilen 9 polis gözaltına alındı. Polisler, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak yollarla ülkeye getirilen lüks marka telefonlara el koyan polislerin bu cihazların bazılarını satıp, bazılarını da kullandığını tespit etti. Soruşturma kapsamında operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, aralarında ekip amirinin de bulunduğu 9 polis memurunu gözaltına aldı. Jandarmadaki sorgu işlemlerinin ardından 9 polis, adliyeye sevk edildi. Haklarında 'kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği ve zimmet' suçu işledikleri gerekçesiyle tutuklanma talebiyle Nöbetçi Kızıltepe Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan ve görevlerinden alınmayan polisler, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

