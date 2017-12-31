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Mardin'de 52 kilo ağırlığında tuzaklanmış patlayıcı bulundu

MARDİN, () -  MARDİN'in Nusaybin ve Kızıltepe ilçelerinde gerçekleştirilen oparasyonlarda, PKK'lı teröristlerce mutfak tüpü içerisinde yerleştirilmiş 52 kilo patlayıcı, anti tank mühimmatı ve patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler...

Mardin'de 52 kilo ağırlığında tuzaklanmış patlayıcı bulundu

MARDİN, () -  MARDİN'in Nusaybin ve Kızıltepe ilçelerinde gerçekleştirilen oparasyonlarda, PKK'lı teröristlerce mutfak tüpü içerisinde yerleştirilmiş 52 kilo patlayıcı, anti tank mühimmatı ve patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bugün İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Nusaybin ilçesinde arazi tarama faliyetinin düzenlediği belirtilerek, "Terörle mücadele kapsamında arazi tarama faaliyetleri esnasında taşlar arasına gizlenmiş, 12 kiloluk mutfak tüpleri içerisine yerleştirilmiş 50 kilo ağırlığında el yapımı patlayıcı düzeneği ele geçirilmiş olup, patlayıcı kontrollü bir şekilde imha edilmiştir" denildi.
YOL KENARINDA CEPHANE ELE GEÇİRİLDİ
Valilik açıklamasında, 29 Aralık'ta Kızıltepe ilçesinde terörle mücadele kapsamında yol arama-tarama faaliyeti gerçekleştirildiği ve yol kenarında bir sırt çantası içerisinde, 6 adet anti tank mühimmatı, 2 kilo pilastik patlayıcı, 10 metre infilaklı fitil, 8 adet elektrikli fünye, 6 adet elektronik devre düzeneği, 3 adet pil, 1 adet Kumanda ele geçirildiği de belirtildi. Ele geçirilen malzemelerin olay yeri inceleme birimi  tarafından muhafaza altına alındıktan sonra kontrollü bir şekilde imha edildiği belirtilen açıklamada, "Bölge halkımızın desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonların kararlılıkla devam edeceği, kamuoyuna saygı ile duyurulur" denildi.

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