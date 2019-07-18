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Mardin'de 40 kilo patlayıcı ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı

Nezir GÜNEŞ/ NUSAYBİN(Mardin), )- MARDİN'nin Nusaybin ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yardım yataklık yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alınırken, 40 kilo patlayıcı ele geçirildi. Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca...

Mardin'de 40 kilo patlayıcı ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı

Nezir GÜNEŞ/ NUSAYBİN(Mardin), )- MARDİN'nin Nusaybin ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yardım yataklık yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alınırken, 40 kilo patlayıcı ele geçirildi.
Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık yapanlara yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanmasına yönelik Nusaybin ilçesine bağlı Kuruköy Mahallesi'nde belirlenen adreslerde düzenledikleri operasyonda Ş.G.,Z. D., F.B, S.G. ve A.Z., gözaltına alındı. Operasyon kapsamanda yapılan aramada 40 kilo patlayıcı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor. 
 

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