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Mardin'de 2 FETÖ şüphelisine tutuklama
MARDİN merkezli 6 ildeki FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 6 kişiden 2'si, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada; kent merkezli Bursa, Tekirdağ,...
GÜVENLİK 08.10.2019, 11:45
MARDİN merkezli 6 ildeki FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 6 kişiden 2'si, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada; kent merkezli Bursa, Tekirdağ, Samsun, Ankara ve Kahramanmaraş'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda D.K., J.O.H., M.T., İ.G., S.A. ve M.E.T. gözaltına alındı. Örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişi, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden D.K. ile S.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. J.O.H., M.T., İ.G. ve M.E.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada; kent merkezli Bursa, Tekirdağ, Samsun, Ankara ve Kahramanmaraş'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda D.K., J.O.H., M.T., İ.G., S.A. ve M.E.T. gözaltına alındı. Örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişi, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden D.K. ile S.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. J.O.H., M.T., İ.G. ve M.E.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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