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Manzarayı görmek için çıktığı surlardan inerken düşüp, öldü

ANTALYA'da tarihi Üç Kapılar'ın 15 metrelik surlarına manzara izlemek için çıkan Evren Şenkaya (38), aşağı inmek isterken kafasının üzene düşerek yaşamını yitirdi. Olay, saat 17.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Atatürk Caddesi...

Manzarayı görmek için çıktığı surlardan inerken düşüp, öldü
ANTALYA'da tarihi Üç Kapılar'ın 15 metrelik surlarına manzara izlemek için çıkan Evren Şenkaya (38), aşağı inmek isterken kafasının üzene düşerek yaşamını yitirdi.
Olay, saat 17.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Atatürk Caddesi üzerindeki tarihi Üç Kapılar’ın bitişiğindeki surlarda meydana geldi. Surların arkasındaki demir merdivenle 15 metrelik sura çıkan Evren Şenkaya, bir süre buradan manzarayı seyretti. İnmek için tekrardan merdivenleri kullanmak istemeyen Şenkaya, surların üzerinden aşağı inmeye çalıştı. Bu sırada ayağı kayan Şenkaya, kafasının üzerine yere düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Şenkaya'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürerken, surların çevresindeki eğlence mekanlarını işletenler duruma ise tepki gösterdi. Surların çevresinde herhangi bir önlem alınmadığına dikkati çeken işletmeci Yücel Kozok, "Buraya çıkan şahısları zaman zaman görünce biz uyarıyoruz. Buradan inmeye çalışan bu arkadaşta sanırım kafasının üzerine düştü. Hayatını kaybetmiş zaten düşer düşmez" dedi.

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