Manyaslı çiftçi, KKKA hastalığından öldü

BALIKESİR'in Manyas ilçesinde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına yakalanan çiftçi Hikmet Koç (52), yaşamını yitirdi. Koç'un aile bireyleri ve yakın çevresi, gözlem altına alındı.

Manyas’ın kırsal Yayla Mahallesi'nde oturan 3 çocuk babası çiftçi Hikmet Koç, dün ishal ve kanlı kusma şikayetleriyle Manyas Devlet Hastanesi’ne başvurdu. Koç, burada yapılan müdahalenin ardından da Bursa Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Kene ısırdığı belirlenen, KKKA hastalığı teşhisi konulan Koç, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Koç'un ölümünün ardından eşi ve 3 çocuğu ile yakın çevresinden oluşan yaklaşık 40 kişi, gözlem altına alındı. Bu kişiler, aynı hastalığı yakalanıp yakalanmadığının tespiti için sağlık kontrolünden geçirilmeye başlandı.



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