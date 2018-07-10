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'Manukyan' lakaplı fuhuş çetesi lideri tutuklandı

ADANA'da tuzaklarına düşürdükleri kadınlara zorla fuhuş yaptırdığı öne sürülen çeteye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına 'Manukyan' lakaplı Afife F.'nin de aralarında bulunduğu 3'ü kadın, 11 kişi tutuklandı. Ahlak Büro...

'Manukyan' lakaplı fuhuş çetesi lideri tutuklandı
ADANA'da tuzaklarına düşürdükleri kadınlara zorla fuhuş yaptırdığı öne sürülen çeteye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına 'Manukyan' lakaplı Afife F.'nin de aralarında bulunduğu 3'ü kadın, 11 kişi tutuklandı.
Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 3 aylık teknik ve fiziki takiple kadınları fuhşa zorlayıp, aracılık ve yer temininde bulunan kişilerin adreslerini belirledi. 4 Temmuz'da, Adana merkezli Diyarbakır, Mersin, Hatay ve İstanbul'da 17 adrese şafakla birlikte baskın düzenleyen ekipler, 'Manukyan' lakaplı çete lideri Afife F.'nin de aralarında bulunduğu, 5'i kadın, 19 kişiyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden, çete lideri 'Manukyan' lakaplı Afife F.'nin de aralarında bulunduğu 3'ü kadın, 11 kişi tutuklandı. 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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