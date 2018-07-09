'Manukyan' lakaplı Afife'nin fuhuş çetesi adliyeye sevk edildi

ADANA'da tuzaklarına düşürdükleri kadınlara zorla fuhuş yaptırdığı öne sürülen çeteye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5''i kadın 19 kişi adliyeye sevk edildi.

Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 3 aylık teknik ve fiziki takiple kadınları fuhşa zorlayıp, aracılık ve yer temininde bulunan kişilerin adreslerini belirledi. 4 Temmuz'da, Adana merkezli Diyarbakır, Mersin, Hatay ve İstanbul'da 17 adrese şafakla birlikte baskın düzenleyen ekipler, 'Manukyan' lakaplı çete lideri Afife F.'nin de aralarında bulunduğu, 5'i kadın, 19 kişiyi gözaltına aldı. Fuhuş için Adana'nın deniz kıyısında bulunan ilçesi Karataş'ı seçen şüphelilerin, gelen müşterilerden 150 lira otel, 150 lira da birlikte olacakları kadın için para aldıklarını saptandı. Polis, eğlence tesislerine gelen erkeklere kadın ayarlandığını, bu kadınların '1-2-3-4-5' numaralı deniz manzaralı kabinlere götürülüp, fuhşa zorlandığını tespit etti. Polisin, sağlık taraması yapan doktor, tatilci çift, belediyenin temizlik görevlisi, telekomünikasyon çalışanı ve nüfus görevlisi gibi takip ettiği şüphelilerin, fuhuş yapmak için 'temizlik yapmak', fuhuş yapan kadın için 'temizlikçi, karpuz, oda', çetenin ağına düşürülen yabancı kadın için 'kaçak çay', fuhuş yapan Türk kadınlara da 'Türk çayı' gibi şifreli mesajlarla haberleştikleri belirlendi.

ÇETE LİDERİNİN 2 ÇOCUĞU AKADEMİSYEN, DİĞERİ DOKTOR

Polis ayrıca, 'Manukyan' lakaplı çete lideri Afife F.'nin sevgilisi Mehmet K. ile karı- koca gibi davrandığını, otele tatile gelen kadınlara ise çeşitli ikramlarda bulunup güvenlerini kazandığını saptadı. Afife F. ve sevgilisi Mehmet K.'nin daha sonra kadınlara, "Ne kadar güzelsin. Bunu fırsata çevirebilirsin, çok para kazanırsın" deyip kandırdıkları, kadınlara fuhuş yaptırdığı anlaşıldı.

Ayrıca, Afife F.'nin 3 çocuğundan 2'sinin üniversitede akademisyen, diğerinin de doktor olduğu ifade edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, nöbetçi mahkemeye sevk edildi.



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