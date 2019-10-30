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Mantardan zehirlenen kadın, hastanede öldü
KASTAMONU'nun İnebolu ilçesinde yediği mantardan zehirlenen Sebahat Kasapoğlu (82), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. İnebolu'nun İkiyaka köyünde yalnız yaşayan Sebahat Kasapoğlu, 2 gün önce ormandan topladığı mantarı evinde...
GÜVENLİK 28.10.2019, 10:08
KASTAMONU'nun İnebolu ilçesinde yediği mantardan zehirlenen Sebahat Kasapoğlu (82), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
İnebolu'nun İkiyaka köyünde yalnız yaşayan Sebahat Kasapoğlu, 2 gün önce ormandan topladığı mantarı evinde yedi. Ancak bir süre sonra yaşlı kadında mide bulantısı ve kusma baş gösterdi. Kasapoğlu, bunun üzerine komşuları tarafından İnebolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Kasapoğlu, Kastamonu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Fakat hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Kasapoğlu, doktorların tüm müdahalesine rağmen sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Yaşlı kadının cenazesinin bugün köyde toprağa verileceği öğrenildi.
İnebolu'nun İkiyaka köyünde yalnız yaşayan Sebahat Kasapoğlu, 2 gün önce ormandan topladığı mantarı evinde yedi. Ancak bir süre sonra yaşlı kadında mide bulantısı ve kusma baş gösterdi. Kasapoğlu, bunun üzerine komşuları tarafından İnebolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Kasapoğlu, Kastamonu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Fakat hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Kasapoğlu, doktorların tüm müdahalesine rağmen sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Yaşlı kadının cenazesinin bugün köyde toprağa verileceği öğrenildi.
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