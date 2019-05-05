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Mantardan zehirlenen gencin yardımına ambulans helikopter yetişti

KAHRAMANMARAŞ'ın Göksun ilçesinde yediği mantardan zehirlenen Serkan Küpeli (24), ambulans helikopterle araziden alınıp Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Olay, saat 15.00 sıralarında Çamdere Mahallesi kırsalında meydana geldi....

Mantardan zehirlenen gencin yardımına ambulans helikopter yetişti
KAHRAMANMARAŞ'ın Göksun ilçesinde yediği mantardan zehirlenen Serkan Küpeli (24), ambulans helikopterle araziden alınıp Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne götürüldü.
Olay, saat 15.00 sıralarında Çamdere Mahallesi kırsalında meydana geldi. Aykut, Mehmet, Salih, Hacı, Ahmet, Cuma ve Serkan Küpeli mantar toplamak için ormanlık alana gitti. Topladıkları mantarları yiyen 7 kişiden Serkan Küpeli bir süre sonra rahatsızlandı. Diğerlerinin 112 Acil Servis'i arayıp yardım istemesi üzerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Burada ilk müdahalesi yapılan Serkan Küpeli'nin acil hastaneye götürülmesi için ambulans helikopter istendi. Boş alana taşınan genç, Kayseri'den gelen ambulans helikopterle araziden alınıp Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Serkan Küpeli burada tedavi altına alındı.

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