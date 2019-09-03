banner314

banner325

Son Dakika

Mantar toplarken devrilen ağacın altında kalarak öldü

BARTIN’ın Hasankadı beldesinde ormanlık alanda mantar toplayan Ramazan Akbağ (57), devrilen ağacın altında kalarak, hayatını kaybetti. Olay sabah saatlerinde, Hasankadı beldesi Karşıyaka Mahallesi’ndeki ormanlık alanda meydana geldi. Ramazan...

GÜVENLİK 03.09.2019, 14:28
Mantar toplarken devrilen ağacın altında kalarak öldü
BARTIN’ın Hasankadı beldesinde ormanlık alanda mantar toplayan Ramazan Akbağ (57), devrilen ağacın altında kalarak, hayatını kaybetti.
Olay sabah saatlerinde, Hasankadı beldesi Karşıyaka Mahallesi’ndeki ormanlık alanda meydana geldi. Ramazan Akbağ, hayvanlarını otlatmaya bıraktıktan sonra ormanlık alana girerek, mantar toplamaya başladı. Ancak kökleri sağlam olmayan bir ağaç Akbağ'ın üzerine devrildi. Çevredekiler 112 Acil'i aradı. Olay yerine gelen sağlık ekibi, Hasan Akbağ’ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Akbağ’ın cansız bedeni ağacın altından köylülerin de yardımıyla İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü(AFAD) ekibi tarafından çıkartıldı. Hasan Akbağ’ın cenazesi morga kaldırılırken, soruşturma başlatıldı.

Yorumlar (0)
27°
açık
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 03 Eylül 2019
İmsak 04:55
Güneş 06:25
Öğle 13:09
İkindi 16:48
Akşam 19:42
Yatsı 21:06
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 7
3. Denizlispor 3 7
4. Çaykur Rizespor 3 7
5. Trabzonspor 3 5
6. Ankaragücü 3 5
7. Sivasspor 3 4
8. Beşiktaş 3 4
9. Galatasaray 3 4
10. Antalyaspor 3 4
11. Gazişehir 3 4
12. Malatyaspor 3 3
13. Konyaspor 3 3
14. Başakşehir 3 3
15. Kayserispor 3 1
16. Kasımpaşa 3 1
17. Göztepe 3 1
18. Gençlerbirliği 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Hatayspor 3 7
3. Fatih Karagümrük 3 7
4. Bursaspor 3 6
5. Adana Demirspor 3 5
6. Keçiörengücü 3 5
7. Adanaspor 3 4
8. Erzurum BB 3 4
9. Osmanlıspor 3 4
10. Akhisar Bld.Spor 3 4
11. Altay 3 4
12. Menemen Belediyespor 3 4
13. Balıkesirspor 3 3
14. İstanbulspor 3 2
15. Altınordu 3 1
16. Boluspor 3 1
17. Giresunspor 3 1
18. Eskişehirspor 3 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 4 12
2. Man City 4 10
3. Leicester City 4 8
4. Crystal Palace 4 7
5. Arsenal 4 7
6. Everton 4 7
7. West Ham 4 7
8. M. United 4 5
9. Tottenham 4 5
10. Sheffield United 4 5
11. Chelsea 4 5
12. Burnley 4 4
13. Southampton 4 4
14. Newcastle 4 4
15. Bournemouth 4 4
16. Brighton 4 4
17. Wolverhampton 4 3
18. Aston Villa 4 3
19. Norwich City 4 3
20. Watford 4 1
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 3 9
2. Athletic Bilbao 3 7
3. Sevilla 3 7
4. Levante 3 6
5. Real Madrid 3 5
6. Osasuna 3 5
7. Deportivo Alaves 3 5
8. Barcelona 3 4
9. Granada 3 4
10. Valencia 3 4
11. Celta de Vigo 3 4
12. Real Valladolid 3 4
13. Real Sociedad 3 4
14. Mallorca 3 3
15. Real Betis 3 3
16. Villarreal 3 2
17. Getafe 3 2
18. Eibar 3 1
19. Espanyol 3 1
20. Leganés 3 0