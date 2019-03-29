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Mantar toplarken 70 metre yükseklikteki yamaçtan yuvarlandı

Deniz TOKAT / DENİZLİ, ()-  DENİZLİ’nin Kale ilçesinde mantar toplamaya çıkan 74 yaşındaki Selahattin Omay, 70 metre yükseklikteki yamaçtan yuvarlandı. Yaralanan ve telefonla yardım isteyen Omay, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın için...

Mantar toplarken 70 metre yükseklikteki yamaçtan yuvarlandı

Deniz TOKAT / DENİZLİ, ()-  DENİZLİ’nin Kale ilçesinde mantar toplamaya çıkan 74 yaşındaki Selahattin Omay, 70 metre yükseklikteki yamaçtan yuvarlandı. Yaralanan ve telefonla yardım isteyen Omay, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın için ardından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Kale ilçesi Ortatepe Mahallesi’nde oturan Selahattin Omay, bugün kuzugöbeği mantarı toplamak için ormanlık alana gitti. Sarp ve dağlık alanda mantar toplayan Omay, dengesini kaybederek 70 metre yükseklikteki yamaçtan yuvarlandı. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar meydana gelen Omay, sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine, Arama Kurtarma Derneği (AKUT), Dağ Arama Kurtarma (DAK) ve Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri Omay’ı kurtarmak için çalışma başlattı.
Yoğun çalışmanın ardından yaralının yerini tespit edip yanına inen ekipler, Omay’ı sedyeye bağlayarak halatlar yardımıyla yukarı çekti. Yaklaşık 2,5 saatlik çalışma sonucu kurtarılan Omay, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kale Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Omay’ın boynunda zedelenme ve vucudunda kırıklar olduğu olduğu belirlendi. 

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