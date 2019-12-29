Mantar toplamaya gittiği ormanda cesedi bulundu
Ergün TOS/SEYDİKEMER (Muğla), ()- MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde, mantar toplamak için gittiği ormanda kaybolan Muharrem Muslu'nun (61), bir gün sonra cesedi bulundu. Zorlar Mahallesi'nde yaşayan Muharrem Muslu, dün sabah saatlerinde bir...
Ergün TOS/SEYDİKEMER (Muğla), ()- MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde, mantar toplamak için gittiği ormanda kaybolan Muharrem Muslu'nun (61), bir gün sonra cesedi bulundu.
Zorlar Mahallesi'nde yaşayan Muharrem Muslu, dün sabah saatlerinde bir mantar türü olan 'çıntar' toplamak için Oyuk mevkisindeki ormanlık alana gitti. Akşam eve dönmeyen Muslu için bugün sabah saatlerinde arama çalışması başlatıldı. Çalışmalara, Muğla Afet Acil Durum Müdürlüğü, jandarma ve polis ekipleriyle yakınları ve mahalle sakinleri katıldı. Saat 11.00 sıralarında Muslu'nun cesedine ulaşıldı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Muslu'nun cansız bedeni önce Fethiye Devlet Hastanesi'ne, ardından da otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Arama çalışmasına katılan mahalle sakinlerinden Osman Ece, Muslu'nun dün evine dönmemesi üzerine bugün sabah saatlerinde aramaya çıktıklarını söyledi. Muslu'nun motosikletini olay yerine 500 metre mesafede bulduklarını kaydeden Ece, "Daha sonra ormanlık alana girdik. Amcamızı burada yerde yatarken bulduk. Hayatını kaybettiği tespit edildi. Kalp krizi ihtimali üzerinde duruluyor. Ancak inceleme devam ediyor. Yakınlarının başı sağ olsun" dedi.
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