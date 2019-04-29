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Mantar toplamaya gitti, ölü bulundu

KONYA’da mantar toplamaya giden Ali Öksüz (69), arazide ölü bulundu. Öksüz’ün ölüm nedeni yapılacak otopsi sonucu belirlenecek. Olay, saat 12.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Saraçoğlu Mahallesi’ndeki arazide meydana geldi. Eniştesi...

Mantar toplamaya gitti, ölü bulundu
KONYA’da mantar toplamaya giden Ali Öksüz (69), arazide ölü bulundu. Öksüz’ün ölüm nedeni yapılacak otopsi sonucu belirlenecek.
Olay, saat 12.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Saraçoğlu Mahallesi’ndeki arazide meydana geldi. Eniştesi Mehmet Ali Doğruer ile birlikte mantar toplamaya giden Ali Öksüz, bir ara gözden kayboldu. Doğruer, Öksüz’ü yerde hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık  ekibi, Öksüz’ün öldüğünü belirledi. Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Ali Öksüz’ün cesedi, otopsi için Konya Numune Hastanesi morguna kaldırıldı. Öksüz’ün kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonucu belirlenecek.

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