Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Erdoğan Demirören hayatını kaybetti
Erdoğan Demirören hayatını kaybetti
“Türkiye’de yaklaşık 4 milyon NASH hastası var”
“Türkiye’de 4 milyon NASH hastası...
Bakan Soylu'dan apolet açıklaması
Soylu'dan çok sert 'apolet' açıklaması
İnce: Türkiye'yi Ankara'dan yöneteceğim
Muharrem İnce: 24 saat içinde...

Mantar toplamaya gitti, ölü bulundu

AANKARA'nın Çubuk ilçesinde mantar toplamak için dağa çıkan Sami Ağrıdağı (54) dere kenarında ölü bulundu. Olay, Çubuk'a 10 kilometre uzaklıktaki Karaman Mahallesi'nde meydana geldi. Çubuk'ta yaşayan ve dün öğle saatlerinde kendi...

Mantar toplamaya gitti, ölü bulundu
AANKARA'nın Çubuk ilçesinde mantar toplamak için dağa çıkan Sami Ağrıdağı (54) dere kenarında ölü bulundu.
Olay, Çubuk'a 10 kilometre uzaklıktaki Karaman Mahallesi'nde meydana geldi. Çubuk'ta yaşayan ve dün öğle saatlerinde kendi aracıyla Karaman Mahallesi'ne gelen ndaki Sami Ağrıdağı, öğleden sonra mantar toplamak için Mendeğin mevkiine gitti. Telefonda bir yakını ile görüşen Ağrıdağı, telefonunun çekmediğini ve bir kaç saat içinde döneceğini söyledi. Aradan uzun bir süre geçmesine rağmen Ağrıdağı'ndan haber alamayan yakınları bölgeye giderek Ağrıdağı'nı aradı. Aramalardan sonuç alamayan yakınları daha sonra durumu yetkililere haber vererek yardım istedi. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri ile jandarma ekiplerinin saatler süren çalışması sonrasında sabaha karşı dere kenarında Ağdırdağı'nın cansız bedenine ulaşıldı. Cenaze zorlu arazi şartları nedeniyle bir süre ekipler tarafından taşındıktan sonra Çubuk 2 Barajı üzerinden bot ile cenaze aracına getirildi. Emekli, evli ve 1 çocuk babası Ağrıdağı'nın cenazesi otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Ağrıdağı'nın ölüm nedeni otopsi sonrası ortaya çıkacak.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325