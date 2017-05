Manken Burcu Çağlayan'ın ölümü davasında 2 sanığa beraat

Mustafa KOZAK/ANTALYA, () - ANTALYA'da 2010 yılında erkek arkadaşının evinin balkonudan düşerek Öölen manken Burcu Çağlayan'ın ölümüyle ilgili dava 18'inci duruşmada sonuçlandı. Burcu Çağlayan'ın iterek öldürdüğü iddiasıyla yargılanan erkek arkadaşı İbrahim Tokgöz ile binanın üst katında oturan arkadaşı Murat Ergüç beraat etti.

Antalya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında, 2.5 ay tutuklu kaldıktan sonra bir önceki duruşmada tahliye edilen İbrahim Tokgöz ile Murat Ergüç ve tarafların avukatları hazır bulundu. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın da müdahil olduğu davada cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını tekrarlayıp her iki sanığın cezalandırılmasını talep etti. Savcı mütalaasında, İbrahim Tokgöz'ün Burcu Çağlayan'ı kasten öldürmek suçundan, Murat Ergüç'ün de iştirak suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle cezalandırılmasını talep etti. Sanıklar ise Burcu Çağlayan'ın ölümüyle ilgileri olmadığını belirterek, beraat talebinde bulundu.

'İNTİHAR ETTİ, YA DA DÜŞTÜ' SAVUNMASI

İbrahim Tokgöz'ün avukatlarından Naim Karakaya, Burcu Çağlayan'ın yaşadığı psikolojik sorunlar nedeniyle balkondan atlayarak yaşamına son vermiş olabileceğini ya da aldığı alkol nedeniyle balkondan düşmüş olabileceğini söyledi.

Sanık İbrahim Tokgöz'ün kardeşi avukat Muhammet Tokgöz de “Olay öncesinde herhangi bir arbede söz konusu değildir. Müteveffa alkollüdür. Kendisi intihar eğilimli kişiliğe sahiptir. Bu nedenle intihar ettiğini düşünüyoruz. Ayrıca mahalinde yapılan keşif sırasında bilirkişi dahi düşme tehlikesi yaşamıştır. Balkon duvarları 70 cm olup, alçaktır. Tüm bu nedenlerle müvekkilin beraatını ve hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını talep ederiz" dedi.

Mahkeme, her iki sanığın üzerlerine atılı suçları işlediklerine dair mahkumiyetlerine yeter her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı, yüklenen suçların sanıklar tarafından işlendiğinin sabit olmadığı anlaşıldığından ayrı ayrı beraatlarına hükmetti.

FOTOĞRAFLI