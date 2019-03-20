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Manisa ve Balıkesir'de kablo hırsızlığına 2 tutuklama

MANİSA ve Balıkesir'de, haberleşme ve nakil kablosu çalıp satmaya çalıştıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı. Jandarma karakolundaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Yunusemre...

Manisa ve Balıkesir'de kablo hırsızlığına 2 tutuklama
MANİSA ve Balıkesir'de, haberleşme ve nakil kablosu çalıp satmaya çalıştıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı. Jandarma karakolundaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün öğle saatlerinde, ilçeye bağlı Muradiye Mahallesi'nde boş arazide kablo yakıldığını öğrendi. Bölgeye giden ekipler, 300 metre uzunluğunda haberleşme ve nakil kablosu buldu. Ancak şüpheliye rastlanmadı. Bulunan kablolarla ilgili soruşturma başlatan jandarma, söz konusu kabloların Balıkesir'in Sındırgı ilçesinden çalındığını tespit etti. Kiraladıkları 45 FJ 334 plakalı araçla Sındırgı'ya giden 4 şüphelinin kimliğini tespit eden ekipler, zanlılardan Celallettin T. (62) ve Dursun D.'yi (39) Muradiye Mahallesi'nde gözaltına aldı. Zanlıların sorgularında, suçlarını itiraf ettiği ayrıca Manisa'nın Akhisar ilçesi ile Balıkesir'in İvrindi ilçesinde de haberleşme ve nakil kablosu çaldıklarını söylediği öğrenildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Öte yandan diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

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