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Manisa merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu

MANİSA merkezli 7 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik yapılan operasyonda, 12 kişi gözaltına alındı. Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla polis, FETÖ/PDY'nin Manisa Celal Bayar Üniversitesi'ndeki (CBÜ) yapılanmasına yönelik bu sabah...

Manisa merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu
MANİSA merkezli 7 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik yapılan operasyonda, 12 kişi gözaltına alındı.
Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla polis, FETÖ/PDY'nin Manisa Celal Bayar Üniversitesi'ndeki (CBÜ) yapılanmasına yönelik bu sabah operasyon düzenlendi. Manisa merkezli İstanbul, İzmir, Bursa, Kastamonu, Malatya ve Çorum'da yapılan eş zamanlı operasyonda, üniversitede önceden görev yapan 12 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınan 12 kişiden Prof. Dr. A.V.'nin, FETÖ'den tutuklanan CBÜ eski Rektörü Prof. Dr. Mehmet Pakdemirli'nin döneminde, rektör yardımcısı olarak görev yaptığı öğrenildi. Operasyon kapsamında ayrıca 12 kişinin daha arandığı belirtildi.
 

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